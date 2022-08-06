Обов'язкова евакуація з Донеччини: за перший тиждень вивезено понад 2 тисячі людей

За перші 7 днів обов'язкової евакуації цивільного населення з Донеччини вдался вивезти понад 2 тисяч людей.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram

Дослівно: "Розпочалась обов’язкова евакуація цивільного населення з Донеччини, оголошена урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди.

Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями. Нагадаємо, Координаційний штаб по евакуації з Донеччини очолює віцепрем’єр Ірина Верещук".

Деталі: У повідомленні зазначається також, що з території РФ вдалося вивезти ще трьох українських дітей. Загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до Росії.

Передісторія:

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Посадовці застерігали, що на територіях бойових дій найімовірніше не буде опалювання, газу й електрики.

Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.