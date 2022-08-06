Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обов'язкова евакуація з Донеччини: за перший тиждень вивезено понад 2 тисячі людей

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 21:58
ЕВАКУАЦІЯ З ДОНЕТЧИНИ, ФОТО GETTY IMAGES

За перші 7 днів обов'язкової евакуації цивільного населення з Донеччини вдался вивезти понад 2 тисяч людей.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram

Дослівно: "Розпочалась обов’язкова евакуація цивільного населення з Донеччини, оголошена урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди.

Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями.  Нагадаємо, Координаційний штаб по евакуації з Донеччини очолює віцепрем’єр Ірина Верещук".

Деталі: У повідомленні зазначається також, що з території РФ вдалося вивезти ще трьох українських дітей. Загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до Росії.

Передісторія:

  • Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Посадовці застерігали, що на територіях бойових дій найімовірніше не буде опалювання, газу й електрики.
  • Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: евакуаціяДонецька областьв'язниця
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени

Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ

Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський

Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Усі новини...
евакуація
Верещук теж розкритикувала звіт AІ: ЗСУ постійно просять про евакуацію цивільних
Обов’язкова евакуація з Донеччини: влада підказала алгоритм дій
Евакуаційний потяг вирушить з Покровська до Львова 4 серпня
Останні новини
08:57
Розвідка Британії розповіла про втрати серед російських генералів на війні в Україні
08:52
Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні
08:48
Росіяни вбили ще п'ятьох і поранили вісім мирних жителів Донеччини
08:27
ЗСУ відбили три спроби штурму на Луганщині
07:51
Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" та "Ураганів", двоє поранених
07:00
Зведення Генштабу: Росія розгортає додаткові війська в Білорусі
06:01
ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою
05:11
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
04:48
Ізраїль ліквідував ще одного ватажка “Ісламського джихаду” в секторі Гази
04:00
The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени
Усі новини...