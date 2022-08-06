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Обов'язкова евакуація з Донеччини: за перший тиждень вивезено понад 2 тисячі людей

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 21:58
Обов'язкова евакуація з Донеччини: за перший тиждень вивезено понад 2 тисячі людей
ЕВАКУАЦІЯ З ДОНЕТЧИНИ, ФОТО GETTY IMAGES

За перші 7 днів обов'язкової евакуації цивільного населення з Донеччини вдалося вивезти понад 2 тисяч людей.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram

Дослівно: "Розпочалась обов’язкова евакуація цивільного населення з Донеччини, оголошена урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди.

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Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями.  Нагадаємо, Координаційний штаб по евакуації з Донеччини очолює віцепрем’єр Ірина Верещук".

Деталі: У повідомленні зазначається також, що з території РФ вдалося вивезти ще трьох українських дітей. Загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до Росії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Посадовці застерігали, що на територіях бойових дій найімовірніше не буде опалювання, газу й електрики.
  • Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.

Теми: евакуаціяДонецька областьв'язниця
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