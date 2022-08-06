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Уже 1060 населених пунктів звільнено від окупантів – президент

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 23:40
Уже 1060 населених пунктів звільнено від окупантів – президент
фото Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупантів уже 1060 населених пунктів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів".

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Деталі: Президент підкреслив, що абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. Він подякував партнерам України, які долучилися до відповідних робіт.

"Один з найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація нашого Fast recovery plan – те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя і підготуватись до осінньо-зимового сезону", – сказав Зеленський.

Що передувало: 18 липня Зеленський повідомляв, що звільнено 1028 населених пунктів, ще 2621 на той момент залишалися окупованими.

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 Офіс президента розробив план оперативного відновлення соціальної інфраструктури України під назвою Fast Recovery – на його втілення знадобиться 17,5 млрд доларів. План було представлено на конференції в Лугано 5 липня.

Теми: Зеленськийдеокупація
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