Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент повідомив, скільки населених пунктів поки лишається в окупації

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 22:59
Володимир Зеленський, фото ОП

На сьогодні Збройні сили України звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишаються окупованими.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників".

Деталі: Зеленський підкреслив, що ЗСУ змогли завдати окупантам "істотних логістичних втрат".

"Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів", - сказав він.

Водночас президент нагадав, що Росія тримає більшість мешканців окупованих територій в інформаційному вакуумі й поширює брехню про Україну, тому закликав мешканців вільних територій доносити правду до людей в окупації.

Пряма мова: "Я прошу вас усіх, хто має для цього контакти й можливості: доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. У будь-який спосіб, який вважаєте ефективним.

ВІДЕО ДНЯ

На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців".

Теми: Зеленськийдеокупаціяокупаціяінформаційна війна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росія кидає у найризиковіші атаки представників нацменшин, там росте незадоволення

У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова

фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом

Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

Усі новини...
Зеленський
Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського
Зеленський посилює боротьбу з корегувальниками російського вогню
Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ
Останні новини
08:37
У столиці Ірландії зафіксували рекордну температуру
08:28
фото Луганщина: росіяни атакували на 4 напрямках – Гайдай
08:24
Палата представників США підтримала вступ Фінляндії та Швеції в НАТО
08:06
У "Дії" з'являться англійською паспорт, водійські права і техпаспорт – Федоров
07:56
Путін відправляє воювати більше нацменшин, щоб не мобілізувати етнічних росіян — ISW
07:51
Російські загарбники вдарили по Нікополю з "Градів": 40 "прильотів"
07:09
Зведення Генштабу: Росія кидає у найризиковіші атаки представників нацменшин, там росте незадоволення
06:00
В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових
05:00
Одещина: Через російську атаку постраждали шестеро
04:16
ISW: Зараз Росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута
Усі новини...