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Президент повідомив, скільки населених пунктів поки лишається в окупації

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 22:59
Президент повідомив, скільки населених пунктів поки лишається в окупації
Володимир Зеленський, фото ОП

На сьогодні Збройні сили України звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишаються окупованими.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що ЗСУ змогли завдати окупантам "істотних логістичних втрат".

"Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів", - сказав він.

Водночас президент нагадав, що Росія тримає більшість мешканців окупованих територій в інформаційному вакуумі й поширює брехню про Україну, тому закликав мешканців вільних територій доносити правду до людей в окупації.

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Пряма мова: "Я прошу вас усіх, хто має для цього контакти й можливості: доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. У будь-який спосіб, який вважаєте ефективним.

На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців".

Теми: Зеленськийдеокупаціяокупаціяінформаційна війна
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