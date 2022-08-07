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Усіх вантажників з ринку забрали на війну: на Донбасі бойовики проводять нову "мобілізацію"

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 09:23
Усіх вантажників з ринку забрали на війну: на Донбасі бойовики проводять нову мобілізацію
фото ілюстративне, тасс

Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованого Донбасу розпочалась нова хвиля примусової "мобілізації".

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: За даними ГУР, окупанти відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

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Наприклад, у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях Хрустального збільшилась кількість патрулів, які забирають чоловіків у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах.

Дослівно ГУР: "Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу.

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Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років".

Передісторія: На Луганщині окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. 

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Теми: Донбасокупаціявійнарозвідка
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