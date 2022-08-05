Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: долучають вчителів та підприємства

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 10:59
На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: долучають вчителів та підприємства
Примусова мобілізація, фото REUTERS

На Луганщині окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "У Ровеньках повістки змушують брати вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після намагання вручити повістку. 

Реклама:

У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб".

Деталі: За його словами, у місті Брянка за тиждень мобілізували близько 300 осіб, яких розшукували на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Аналогічна ситуація у місті Кадіївка. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.
  • У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".

Теми: ЛуганськЛуганська областьмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: