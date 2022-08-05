На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: долучають вчителів та підприємства
П'ятниця, 5 серпня 2022, 10:59
На Луганщині окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "У Ровеньках повістки змушують брати вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після намагання вручити повістку.
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У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб".
Деталі: За його словами, у місті Брянка за тиждень мобілізували близько 300 осіб, яких розшукували на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Аналогічна ситуація у місті Кадіївка.
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