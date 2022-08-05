На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: долучають вчителів та підприємства

На Луганщині окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "У Ровеньках повістки змушують брати вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після намагання вручити повістку.

У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб".

Деталі: За його словами, у місті Брянка за тиждень мобілізували близько 300 осіб, яких розшукували на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Аналогічна ситуація у місті Кадіївка.

Нагадаємо:

На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.

У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".