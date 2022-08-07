Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 11:14
мапа україни

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що лише в одну область України не було прильотів від початку війни – це Чернівецька область.

Джерело: Єнін в ефірі телемарафону вранці 7 серпня

Пряма мова Єніна: "Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів.

Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область".

Деталі: За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.

Довідково: Чернівецька область межує з Румунією, країною НАТО.

Нагадаємо: Російські окупаційні війська протягом доби 6 серпня вели активні бойові дії у Херсонській області, але й зазнають втрат, у Миколаєві зранку знову лунали вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Чернівецька областьМВСвійнаобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

доповненоУ Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Усі новини...
Зведення Генштабу: Росія розгортає додаткові війська в Білорусі
Україна потребує більше сучасної зброї: у Зеленського просять Шольца сприяти
Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні
Проти снарядів реактивної артилерії ППО безсила, потрібно знищувати на землі – Повітряні сили
Останні новини
22:58
У Харкові "дуже гучно" – мер
22:26
Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах 
22:25
фотоСумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа
22:00
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
21:19
Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України
21:17
Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів
21:04
Головні події воєнного дня
20:55
До Франції йде четверта хвиля спеки, фермери готуються до дефіциту
20:49
Гайдай: Росіяни кидають новачків на лінію вогню, щоб виявити позиції ЗСУ
20:09
доповненоУ Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Усі новини...