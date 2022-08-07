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Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 11:14
Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС
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Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що лише в одну область України не було прильотів від початку війни – це Чернівецька область.

Джерело: Єнін в ефірі телемарафону вранці 7 серпня

Пряма мова Єніна: "Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів.

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Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область".

Деталі: За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.

Довідково: Чернівецька область межує з Румунією, країною НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські окупаційні війська протягом доби 6 серпня вели активні бойові дії у Херсонській області, але й зазнають втрат, у Миколаєві зранку знову лунали вибухи.

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Теми: Чернівецька областьМВСвійнаобстріл
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