Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян

Військові контррозвідники СБУ оприлюднили відео, на якому "демілітаризували" окупантів ударними дронами.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними Служби безпеки, з 1 по 7 серпня бійці відомства спільно зі 112 бригадою тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.

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Дослівно: "Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться".

Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі.

Працюємо далі до повної перемоги!".

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Нагадаємо: За добу 6 серпня Збройні сили знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.

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