Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян
Військові контррозвідники СБУ оприлюднили відео, на якому "демілітаризували" окупантів ударними дронами.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними Служби безпеки, з 1 по 7 серпня бійці відомства спільно зі 112 бригадою тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.
Дослівно: "Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться".
Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі.
Працюємо далі до повної перемоги!".
Нагадаємо: За добу 6 серпня Збройні сили знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.
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