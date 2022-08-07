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Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 12:13
скріншот

Військові контррозвідники СБУ оприлюднили відео, на якому "демілітаризували" окупантів ударними дронами.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними Служби безпеки, з 1 по 7 серпня бійці відомства спільно зі 112 бригадою тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.

Дослівно: "Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться".

Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі.

Працюємо далі до повної перемоги!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За добу 6 серпня Збройні сили знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.

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Теми: СБУвійнаЗбройні сили
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