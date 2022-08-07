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Чехія в суботу вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 13:40

У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям - це трапилось вперше з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. 

Про це пише Czech Radio, повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю візи отримали 803 біженці, що приблизно на 20 осіб більше, ніж було тиждень тому. 

Кількість віз, виданих українцям у вихідні дні, вже була відносно низькою в останні тижні і сягала лише десятків.

Загалом Чехія видала українцям понад 400 тисяч дозволів на перебування на території країни, свідчать дані міністерства внутрішніх справ.

Власники тимчасових віз можуть перебувати в Чеській Республіці до року, вони отримують доступ до систем державного медичного страхування, освіти та ринку праці. 

За даними про прийом до шкіл, зараз у країні проживає менше ніж 300 тисяч громадян України, деякі з них повертаються на батьківщину або їдуть до інших країн.

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Наприкінці липня празька мерія закрила наметове містечко для українських біженців у районі Малешиці через скорочення кількості українців, яким потрібен тимчасовий дах над головою.

Раніше у червні адміністрація Праги закрила центр у районі Височани, який приймав українських біженців.

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Теми: Чехіябіженцівізи
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