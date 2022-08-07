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Зеленський через обстріл Запорізької АЕС вимагає додаткових санкцій

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 14:31
фото оп

Президент Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС та вимагає за це санкцій на атомну галузь окупантів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Поговорив з Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України".

Передісторія: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Теми: ЗеленськийЗАЕСобстрілРосія
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