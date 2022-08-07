Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли ракетами Запорізьку АЕС, пошкоджені датчики – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 12:59
фото енергоатома

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Джерело: Енергоатом, мер Енергодара Дмитро Орлов

Деталі: Один з працівників поранений осколками, він у лікарні. Від вибухів на території 800 кв. метрів вибиті вікна станції.

Енергоатом повідомляє, що перед обстрілом близько 500 росіян та персонал Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях.

Дослівно: "Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!

Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе".

Більше деталей: Відомство просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерну катастрофу.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Що робити у разі радіаційної аварії? Алгоритм дій від МОЗ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЕнергодарЕнергоатомЗАЕСокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Усі новини...
Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян
Росіяни відновили обстріли Слов’янська – били по житлових кварталах
Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині
Зеленський нагородив повітряників і привідкрив секрет успіхів у небі
Останні новини
23:17
Їм "прорубали вікно в Росію". Історія подружжя із Сєвєродонецька, яке рятувалося від війни
23:00
У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах
22:58
оновленоСерія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту
22:26
Рідні захисників Маріуполя вийшли на акції у понад десяти містах 
22:25
фотоСумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа
22:00
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
21:19
Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України
21:17
Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів
21:04
Головні події воєнного дня
20:55
До Франції йде четверта хвиля спеки, фермери готуються до дефіциту
Усі новини...