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Окупанти обстріляли ракетами Запорізьку АЕС, пошкоджені датчики – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 12:59
Окупанти обстріляли ракетами Запорізьку АЕС, пошкоджені датчики – Енергоатом
фото енергоатома

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Джерело: Енергоатом, мер Енергодара Дмитро Орлов

Деталі: Один з працівників поранений осколками, він у лікарні. Від вибухів на території 800 кв. метрів вибиті вікна станції.

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Енергоатом повідомляє, що перед обстрілом близько 500 росіян та персонал Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях.

Дослівно: "Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!

Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе".

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Більше деталей: Відомство просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерну катастрофу.

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Теми: ЕнергодарЕнергоатомЗАЕСокупація
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