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Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині

Валентина РоманенкоНеділя, 7 серпня 2022, 15:50
Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині
скриншот

Британські 105-мм артилерійські системи ефективно допомагають українським десантникам знищувати російських окупантів на півдні України.

Джерело: пресцентр командування ДШВ у Facebook

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ  Збройних сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника".

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Деталі: Десантники пояснюють переваги цієї зброї: неабияким чинником є її швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою залежить живучість артилерійських систем та їхніх розрахунків.

Теми: війнаХерсонська область
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