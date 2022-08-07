Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині

Британські 105-мм артилерійські системи ефективно допомагають українським десантникам знищувати російських окупантів на півдні України.

Джерело: пресцентр командування ДШВ у Facebook

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника".

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Деталі: Десантники пояснюють переваги цієї зброї: неабияким чинником є її швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою залежить живучість артилерійських систем та їхніх розрахунків.