Байден завершив ізоляцію після 18 днів "пригод" із Covid
Президент США Джо Байден офіційно завершив ізоляцію у неділю після другого негативного тесту на Covid-19.
Джерело: CNN із посиланням на лікаря Байдена Кевіна О'Коннора
Дослівно: "Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль… Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок".
Деталі: Байден також мав негативний результат тесту на антиген у суботу, але він залишався в ізоляції до ранку неділі, перш ніж вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.
Вирушаючи з Білого дому до Рехобут-Біч, президент США сказав журналістам, що "почувається добре".
"Через 18 днів я чистий!", - додав Байден.
Президент США та перша леді Джилл Байден планують у понеділок відвідати Кентуккі, що постраждав від повені.
Передісторія:
- У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.
- 27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.
- Однак 30 липня Байден знову отримав позитивний тест і повернувся до самоізоляції.
- Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.