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Байден завершив ізоляцію після 18 днів "пригод" із Covid

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 18:39
Байден завершив ізоляцію після 18 днів пригод із Covid
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден офіційно завершив ізоляцію у неділю після другого негативного тесту на Covid-19.

Джерело: CNN із посиланням на лікаря Байдена Кевіна О'Коннора

Дослівно: "Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль… Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок".

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Деталі: Байден також мав негативний результат тесту на антиген у суботу, але він залишався в ізоляції до ранку неділі, перш ніж вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Вирушаючи з Білого дому до Рехобут-Біч, президент США сказав журналістам, що "почувається добре".

"Через 18 днів я чистий!", - додав Байден.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США та перша леді Джилл Байден планують у понеділок відвідати Кентуккі, що постраждав від повені.

Передісторія: 

  • У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.
  • 27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.
  • Однак 30 липня Байден знову отримав позитивний тест і повернувся до самоізоляції.
  • Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.

Теми: БайденкоронавірусСША
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