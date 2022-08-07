Байден завершив ізоляцію після 18 днів "пригод" із Covid

Президент США Джо Байден офіційно завершив ізоляцію у неділю після другого негативного тесту на Covid-19.

Джерело: CNN із посиланням на лікаря Байдена Кевіна О'Коннора

Дослівно: "Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль… Він безпечно повернеться до громадської діяльності та президентських поїздок".

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Деталі: Байден також мав негативний результат тесту на антиген у суботу, але він залишався в ізоляції до ранку неділі, перш ніж вирушити в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Вирушаючи з Білого дому до Рехобут-Біч, президент США сказав журналістам, що "почувається добре".

"Через 18 днів я чистий!", - додав Байден.

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Президент США та перша леді Джилл Байден планують у понеділок відвідати Кентуккі, що постраждав від повені.

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