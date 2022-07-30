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Байден повернеться до ізоляції: тест на Covid знову позитивний

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 21:56
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден після негативних тестів на коронавірус, зроблених цього тижня, знову отримав позитивний тест у суботу і повернеться до самоізоляції.

Джерело: лікар Байдена Кевін О’Коннор у звіті, поширеному Білим домом у суботу ввечері

Дослівно: "Після негативних тестів у вівторок увечері, в середу зранку, у четвер зранку і в п’ятницю зранку, президент отримав позитивний тест на антиген у суботу зранку".

Деталі: Лікар зазначив, що Байден почувається досить добре, нові симптоми не з'явилися, і немає потреби відновлювати лікування.

Разом з тим, він повернеться до суворих заходів ізоляції.

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Що передувало: У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.

27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.

Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.

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Теми: Байденкоронавірус
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