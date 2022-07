Байден повернеться до ізоляції: тест на Covid знову позитивний

Президент США Джо Байден після негативних тестів на коронавірус, зроблених цього тижня, знову отримав позитивний тест у суботу і повернеться до самоізоляції.

Джерело: лікар Байдена Кевін О’Коннор у звіті, поширеному Білим домом у суботу ввечері

Дослівно: "Після негативних тестів у вівторок увечері, в середу зранку, у четвер зранку і в п’ятницю зранку, президент отримав позитивний тест на антиген у суботу зранку".

Деталі: Лікар зазначив, що Байден почувається досить добре, нові симптоми не з'явилися, і немає потреби відновлювати лікування.

Разом з тим, він повернеться до суворих заходів ізоляції.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.