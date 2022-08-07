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Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 21:19
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші новини від партнерів щодо пакетів підтримки вже наступного тижня. 

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українського народу 

Пряма мова: "Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин".

Деталі: Президент зазначив, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. 

Він запевнив, що українська армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. 

"Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили", – констатував Зеленський.

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Він також згадав про ситуацію в Енергодарі й наголосив на необхідності швидкої реакції світу на російські удари по Запорізькій АЕС, яка є найбільшою в Європі.

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Теми: Зеленськийвійназброя
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