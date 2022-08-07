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У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 23:00
У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах
Вибухи на Вінниччині, фото Суспільне Вінниця

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що російські війська завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області, є постраждалі.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Дослівно: "Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом.

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На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі".

Деталі: Тип ракет встановлюють відповідні служби. 

Також органи влади з’ясовують причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Вінницькій області тривала три години: з 19:45 до 22:44.

Цьому передувало: У неділю ввечері у Вінниці пролунали три вибухи: два до сигналу повітряної тривоги і ще один після сирени. Була інформація і про звуки вибухів у Вінницькій області. 

Також повідомлялося про вибухи в інших регіонах України, але інформація уточнюється.

Теми: Вінницька областьВінницявійнаЗбройні сили
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