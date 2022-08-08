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Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 01:21
ФОТО: GETTY

Ізраїль та палестинське угруповання "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я.

Джерело: Reuters з посиланням на заяви "Ісламського джихаду" та Ізраїлю, Times of Israel, Al Arabiya

Деталі: В "Ісламському джихаді" заявили, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню "містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох (палестинських) в’язнів (Бассама) ас-Сааді та (Халіля) Ававди"  з ізраїльського ув’язнення.

Бассам аль-Сааді є  високопоставленою фігурою   "Ісламського джихаду". Після його  арешту   на території Західного берега річки Йордан почалося загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту. Тоді угруповання оголосило, що не залишить арешт свого лідера без відповіді.

Times of Israel  водночас пише, що після оголошення перемир’я о 23:30 в ізраїльських містах  продовжували лунали ракетні сирени, і, за попередніми даними, снаряди були перехоплений системою ППО "Залізний купол" над Сдеротом та Мівтахімом.

Передісторія:

  • 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч з сектором Гази".
  • Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у всьому Секторі.
  • "Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни", і  у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.

  • Останнє велике зіткнення між Ізраїлем та палестинцями було у травні 2021 року, коли за 11 днів   загинули щонайменше 250 людей у Газі і 13 в Ізраїлі.

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Теми: ІзраїльСектор Газа
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