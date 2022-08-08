Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я
Ізраїль та палестинське угруповання "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я.
Джерело: Reuters з посиланням на заяви "Ісламського джихаду" та Ізраїлю, Times of Israel, Al Arabiya
Деталі: В "Ісламському джихаді" заявили, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню "містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох (палестинських) в’язнів (Бассама) ас-Сааді та (Халіля) Ававди" з ізраїльського ув’язнення.
Бассам аль-Сааді є високопоставленою фігурою "Ісламського джихаду". Після його арешту на території Західного берега річки Йордан почалося загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту. Тоді угруповання оголосило, що не залишить арешт свого лідера без відповіді.
Times of Israel водночас пише, що після оголошення перемир’я о 23:30 в ізраїльських містах продовжували лунали ракетні сирени, і, за попередніми даними, снаряди були перехоплений системою ППО "Залізний купол" над Сдеротом та Мівтахімом.
Передісторія:
- 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч з сектором Гази".
- Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у всьому Секторі.
- "Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни", і у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.
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Останнє велике зіткнення між Ізраїлем та палестинцями було у травні 2021 року, коли за 11 днів загинули щонайменше 250 людей у Газі і 13 в Ізраїлі.ВІДЕО ДНЯ