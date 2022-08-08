Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я

Ізраїль та палестинське угруповання "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я.

Джерело: Reuters з посиланням на заяви "Ісламського джихаду" та Ізраїлю, Times of Israel, Al Arabiya

Деталі: В "Ісламському джихаді" заявили, що досягнута за посередництва Каїра угода про припинення вогню "містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох (палестинських) в’язнів (Бассама) ас-Сааді та (Халіля) Ававди" з ізраїльського ув’язнення.

Бассам аль-Сааді є високопоставленою фігурою "Ісламського джихаду". Після його арешту на території Західного берега річки Йордан почалося загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту. Тоді угруповання оголосило, що не залишить арешт свого лідера без відповіді.

Times of Israel водночас пише, що після оголошення перемир’я о 23:30 в ізраїльських містах продовжували лунали ракетні сирени, і, за попередніми даними, снаряди були перехоплений системою ППО "Залізний купол" над Сдеротом та Мівтахімом.

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