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Китай завершив свої військові навчання біля Тайваню

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 04:21
Китай завершив свої військові навчання біля Тайваню
ФОТО: GETTY

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопосадовця Ненсі Пелосі.

Джерело: The Guardian з посиланням на китайське державне телебачення

Деталі: Зазначається, що китайські військові тепер проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії  і  що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.

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Нагадаємо: Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді. 

Передісторія:

  • Пекін почав  великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. Китай припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.
  • Китай запустив 11 балістичних ракет у води навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню. Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час навчань Китай фактично репетирував атаку на острів. Кілька китайських кораблів і літаків виконували місії в Тайванській протоці, причому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування між острівною країною і КНР.
  • Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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Теми: КитайТайвань
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