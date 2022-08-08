Китай завершив свої військові навчання біля Тайваню

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопосадовця Ненсі Пелосі.

Джерело: The Guardian з посиланням на китайське державне телебачення

Деталі: Зазначається, що китайські військові тепер проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.

Нагадаємо: Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

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