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Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник у військових цілях

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 05:00
ФОТО: irna.ir

Жодна країна, зокрема і РФ, не буде використовувати знімки з іранського супутника "Хайям" у військових цілях.

Джерело: іранське державне агенство IRNA з посиланням на Іранське космічне  агентство

Дослівно: "Повідомлення, що з'явилися в деяких ЗМІ про використання знімків цього супутника у військових цілях інших країн, не відповідають дійсності…

Усі розпорядження, пов'язані з керуванням та експлуатацією цього супутника, виконуватимуться і віддаватимуться відразу після запуску іранськими фахівцями, що базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв'язку та інформаційних технологій  на території Ісламської Республіки Іран".

Нагадаємо:

  • Російське космічне агентство "Роскосмос" анонсувало на 9 серпня запуск супутника "Хайям" на виконання угоди з Іраном.
  • Супутник буде запущений російською ракетою-носієм "Союз" із космічної станції Байконур у Казахстані.
  • Росія погодилася побудувати і запустити систему "Канопус-V", що буде оснащена камерою високої роздільної здатності. Це надасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці.
  • Видання The Washington Post повідомило, що Росія   кілька місяців використовуватиме "Хайям" для спостереження за своїми військовими цілями в Україні.

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Теми: РосіяІранкосмосвійна
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