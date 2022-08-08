Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник у військових цілях

Жодна країна, зокрема і РФ, не буде використовувати знімки з іранського супутника "Хайям" у військових цілях.

Джерело: іранське державне агенство IRNA з посиланням на Іранське космічне агентство

Дослівно: "Повідомлення, що з'явилися в деяких ЗМІ про використання знімків цього супутника у військових цілях інших країн, не відповідають дійсності…

Усі розпорядження, пов'язані з керуванням та експлуатацією цього супутника, виконуватимуться і віддаватимуться відразу після запуску іранськими фахівцями, що базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв'язку та інформаційних технологій на території Ісламської Республіки Іран".

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