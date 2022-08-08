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Генсек ООН закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 06:39
ФОТО: GETTY

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам - Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ)  - доступ до Запорізької АЕС.

Джерело: Reuters, цитуючи Гутерреша на прес-конференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування

Пряма мова: "Будь-який напад на атомну станцію — це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції".

Що передувало: 6 серпня російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо:

  • Територію ЗАЕС 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Хоча АЕС окупована росіянами, на ній досі працюють українські співробітники.
  • 3 серпня ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ – на станції порушені всі можливі принципи безпеки.

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Теми: ООНАЕСРосія
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