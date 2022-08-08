Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 06:39
Генсек ООН закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС
ФОТО: GETTY

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам - Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ)  - доступ до Запорізької АЕС.

Джерело: Reuters, цитуючи Гутерреша на прес-конференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування

Пряма мова: "Будь-який напад на атомну станцію — це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції".

Реклама:

Що передувало: 6 серпня російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо:

  • Територію ЗАЕС 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Хоча АЕС окупована росіянами, на ній досі працюють українські співробітники.
  • 3 серпня ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ – на станції порушені всі можливі принципи безпеки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНАЕСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: