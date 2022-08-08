Посол розповів, як просувається створення виробництва "Байрактарів" в Україні

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, на якому етапі перебуває реалізація плану з будівництва в Україні заводу з виробництва "Байрактарів".

Про це він розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

"Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - сказав дипломат.

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За його словами, власник компанії "Байкар" вже створив свою українську компанію в Україні і вона придбала земельну ділянку.

Компанія розробили проєкт самого заводу та має намір реалізувати його до кінця, "оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", додав Боднар.

"Воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - зазначив дипломат.

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У лютому цього року Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.

Глава міноборони Олексій Резніков на початку лютого розповів, що в Україні почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар".