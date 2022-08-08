Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по Харкову, одна людина загинула – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 10:45
Окупанти вдарили по Харкову, одна людина загинула – ОВА
Фото ілюстративне, ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вранці обстріляли Харків, загинула одна людина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць".

Реклама:

Як повідомив згодом міський голова Харкова Игор Терехова, під обстрілами загинула одна цивільна людина.

Пряма мова Терехова: "Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним".

Що було раніше: За даними обласної прокуратури, з початку російської агресії на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: