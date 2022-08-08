Окупанти вдарили по Харкову, одна людина загинула – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вранці обстріляли Харків, загинула одна людина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць".

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Як повідомив згодом міський голова Харкова Игор Терехова, під обстрілами загинула одна цивільна людина.

Пряма мова Терехова: "Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним".

Що було раніше: За даними обласної прокуратури, з початку російської агресії на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.