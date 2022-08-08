Медведєв згадав, як "примушував Грузію до миру", будучи президентом Росії

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що "примушував до миру" Грузію у 2008 році "для захисту громадян".

Джерело: Медведєв у Telegram та в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова Медведєва: "Дії з примусу Грузії до миру в серпні 2008 року були вжиті для захисту громадян.

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Водночас це був сигнал для США та НАТО про необхідність прислухатися до побоювань Росії.

Але США та НАТО не почули та не зрозуміли. Проігнорували. Продовжили свій надзвичайно небезпечний курс. 2022-го нам довелося відповісти набагато жорсткіше".

Деталі: Медведєв в інтерв'ю пропагандистам заявив, що ніколи не сумнівався у правильності ухваленого рішення про введення російських військ на територію Південної Осетії.

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Пряма мова Медведєва: "Росія не могла не втрутитися в цей конфлікт. Йшлося про захист громадян нашої країни, які мешкають і в Абхазії, і в Південній Осетії. Захистивши їх від агресії Саакашвілі, ми отримали головне – мир. Тому фантазії на тему "що було б, якби ми не" вважаю безглуздими.

Те ж стосується Криму".

Довідково: Медведєв правив РФ з травня 2008 по 2012 рік.

Нагадаємо: Медведєв порозмірковував про відновлення кордонів Росії, заявивши, що Грузія має бути повністю окупована, бо вона "раніше не існувала".

Через 10 годин його помічник сказав, що акаунт Медведєва нібито зламали.

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