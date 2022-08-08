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Медведєв згадав, як "примушував Грузію до миру", будучи президентом Росії

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 11:15
Медведєв згадав, як примушував Грузію до миру, будучи президентом Росії
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО ПАРТІІ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що "примушував до миру" Грузію у 2008 році "для захисту громадян".

Джерело: Медведєв у Telegram та в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова Медведєва: "Дії з примусу Грузії до миру в серпні 2008 року були вжиті для захисту громадян.

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Водночас це був сигнал для США та НАТО про необхідність прислухатися до побоювань Росії.

Але США та НАТО не почули та не зрозуміли. Проігнорували. Продовжили свій надзвичайно небезпечний курс. 2022-го нам довелося відповісти набагато жорсткіше".

Деталі: Медведєв в інтерв'ю пропагандистам заявив, що ніколи не сумнівався у правильності ухваленого рішення про введення російських військ на територію Південної Осетії.

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Пряма мова Медведєва: "Росія не могла не втрутитися в цей конфлікт. Йшлося про захист громадян нашої країни, які мешкають і в Абхазії, і в Південній Осетії. Захистивши їх від агресії Саакашвілі, ми отримали головне – мир. Тому фантазії на тему "що було б, якби ми не" вважаю безглуздими.

Те ж стосується Криму".

Довідково: Медведєв правив РФ з травня 2008 по 2012 рік.

Нагадаємо: Медведєв порозмірковував про відновлення кордонів Росії, заявивши, що Грузія має бути повністю окупована, бо вона "раніше не існувала".

Через 10 годин його помічник сказав, що акаунт Медведєва нібито зламали.

Читайте також: День кремлівської пропаганди: чому російсько-грузинська війна почалася 7, а не 8 серпня

Теми: МедведєвРосіяГрузіяокупація
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