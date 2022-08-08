Росіяни погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС – Енергоатом

За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Джерело: Енергоатом

Деталі: В Енергоатомі запевняють, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

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Українське відомство процитувало російського генерала.

Пряма мова Васильєва: "Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!".

Деталі: За даними Енергоатома, українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.