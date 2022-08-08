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РосЗМІ: В 20 регіонах РФ створили 40 підрозділів "добровольців" для війни в Україні

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 12:05
РосЗМІ: В 20 регіонах РФ створили 40 підрозділів добровольців для війни в Україні
Фото: "Бумага"

В Росії з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну, у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів.

Джерело: "Коммерсантъ"

Дослівно: "Інформація про них (підрозділи, - ред) публікується в ЗМІ та соцмережах органів влади, при цьому вони отримують спеціальні найменування, які так чи інакше вказують на їхню територіальну приналежність. Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають на СВО (війну – ред.)".

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Деталі: У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших — по два-три та більше.

"Добровольці" підписують з міністерством оборони РФ договори на строк від кількох місяців з можливістю продовження та офіційного стають контракниками.

Як пояснив виданню федеральний чиновник на умовах анонімності, контрактні загони формуються за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з "добровольцями".

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Обіцяні виплати за участь у війні залежать від конкретного регіону і коливаються від 130 до 300 тис. рублів. Регіональна влада, у свою чергу, готова на разові виплати, але не завжди їх можна отримати одразу.

Що було раніше: За даними розвідки для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованого Донбасу розпочалась нова хвиля примусової "мобілізації".

Теми: війнаРосіяУкраїна
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