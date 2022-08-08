Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Харківські угоди": ще одному ексміністру оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 14:39
Харківські угоди: ще одному ексміністру оголосили підозру в держзраді
Михайло Єжель

За погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді ще одному колишньому члену уряду – ексміністру оборони Михайлу Єжелю.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод сприяв Російській Федерації в окупації АР Крим".

Реклама:

Деталі: Наголошується, що адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації т.з. Харківських угод.

Проєкти цих документів міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи.

Підозру Єжелю оголошено заочно. Він перебуває в розшуку.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: За погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом колишнім членам уряду Азарова: ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку та колишньому очільнику Мін'юсту Олександру Лавриновичу.

Що передувало: У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.

21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.

Теми: Харківські угодидержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харківські угоди
КСУ перевірить конституційність скандальних "Харківських угод"
"Харківські угоди": розслідування держзради Януковича та Азарова завершено
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: