"Харківські угоди": ще одному ексміністру оголосили підозру в держзраді

За погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді ще одному колишньому члену уряду – ексміністру оборони Михайлу Єжелю.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод сприяв Російській Федерації в окупації АР Крим".

Деталі: Наголошується, що адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації т.з. Харківських угод.

Проєкти цих документів міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи.

Підозру Єжелю оголошено заочно. Він перебуває в розшуку.

Що передувало: За погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом колишнім членам уряду Азарова: ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку та колишньому очільнику Мін'юсту Олександру Лавриновичу.

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Що передувало: У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.

21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.