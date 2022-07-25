"Харківські угоди": двом ексміністрам оголосили підозру в держзраді

За погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом колишнім членам уряду.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: Йдеться про ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього очільника Мін'юсту Олександра Лавриновича.

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За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом (Янукович) та прем'єр-міністром (Азаров), діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції та законодавства України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років було продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

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В ОГП уточнюють, що заступник генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції, а слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ.

За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Розслідування триває.

Що передувало: У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.

21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.