Співробітниця ЗАЕС в реанімації внаслідок російського обстрілу

Кількість поранених працівників ЗАЕС внаслідок російських постійно зростає – ще одна жінка перебуває в реанімації після обстрілу 7 серпня.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Внаслідок ворожого вогню 7 серпня орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини.

Жінка в реанімації міської лікарні у середньо-тяжкому стані.

Дослівно: "Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів.

Однак попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу!".

Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.