Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Співробітниця ЗАЕС в реанімації внаслідок російського обстрілу

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 15:03
фото: енергоатом

Кількість поранених працівників ЗАЕС внаслідок російських постійно зростає – ще одна жінка перебуває в реанімації після обстрілу 7 серпня.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Внаслідок ворожого вогню 7 серпня орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини.

Жінка в реанімації міської лікарні у середньо-тяжкому стані.

Дослівно: "Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів.

Однак попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу!".

Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСобстрілРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Усі новини...
ЗАЕС
War Speeches. Росія створює ядерну небезпеку та прагне переговорів на своїх умовах
Росіяни погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС – Енергоатом
Росіяни масово обстрілюють мирні міста. Підсумки 165 воєнного дня
Останні новини
02:49
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський  "Панцир" і Т-72
01:26
Орбан потай відпочив у Хорватії – ще недавно він казав, що вона "забрала" територію Угорщини
00:45
Зеленський поговорив з Клінтоном, подякував за підтримку України
00:11
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен
00:07
Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв
23:43
Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ
23:35
Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту
23:19
Переломи та ампутації. Як травматологи у військовому госпіталі рятують кінцівки бійців
23:13
Повітряним силам вдалося збити ворожі ракети вдень і ввечері – Зеленський
23:07
Економічні новини 8 серпня: Ліван відмовився від українського зерна, Baykar придбав ділянку в Україні під завод
Усі новини...