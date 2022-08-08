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Співробітниця ЗАЕС в реанімації внаслідок російського обстрілу

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 15:03
Співробітниця ЗАЕС в реанімації внаслідок російського обстрілу
фото: енергоатом

Жінка потрапила до реанімації після російського обстрілу ЗАЕС 7 серпня.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Внаслідок ворожого вогню 7 серпня орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини.

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Жінка в реанімації міської лікарні у середньо-тяжкому стані.

Дослівно: "Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів.

Однак попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Теми: ЗАЕСобстрілРосіявійна
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