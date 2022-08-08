Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Переговори з Росією можливі лише після її кількох важливих поразок – Подоляк

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 16:42
Переговори з Росією можливі лише після її кількох важливих поразок – Подоляк
Михайло Подоляк, фото з його Твіттера

Переговори з російською стороною можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок Росії, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті "Le Figaro", Офіс президента

Пряма мова: "На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. 

Реклама:

Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок".

Деталі: За словами Подоляка, РФ не має змоги нині захопити більше українських територій, тож паралельно завдає численних ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни.

Пряма мова: "Росія використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де перебувають лише мирні жителі. Їхня мета – деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах.

ВІДЕО ДНЯ

Але Україна зараз вкрай мобілізована – і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією".

Деталі: Подоляк зазначив, що наразі контактів між Україною та Росією на військово-політичному рівні немає, але є діалог щодо гуманітарної складової: обміну полоненими, тілами загиблих військових, щодо гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників стосовно експорту зернових.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна прагне перемоги та звільнення всіх своїх територій, бо "це умова виживання української нації". 

"Путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності Української держави", – зауважив він.

Подоляк вважає, що Європа має надати військову та фінансову підтримку, щоб Україна мала змогу виграти цю війну.

Теми: переговориОфіс президентаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
переговори
Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство Пригожина
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: