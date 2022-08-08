Переговори з Росією можливі лише після її кількох важливих поразок – Подоляк

Переговори з російською стороною можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок Росії, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті "Le Figaro", Офіс президента

Пряма мова: "На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони.

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Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок".

Деталі: За словами Подоляка, РФ не має змоги нині захопити більше українських територій, тож паралельно завдає численних ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни.

Пряма мова: "Росія використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де перебувають лише мирні жителі. Їхня мета – деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах.

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Але Україна зараз вкрай мобілізована – і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією".

Деталі: Подоляк зазначив, що наразі контактів між Україною та Росією на військово-політичному рівні немає, але є діалог щодо гуманітарної складової: обміну полоненими, тілами загиблих військових, щодо гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників стосовно експорту зернових.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна прагне перемоги та звільнення всіх своїх територій, бо "це умова виживання української нації".

"Путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності Української держави", – зауважив він.

Подоляк вважає, що Європа має надати військову та фінансову підтримку, щоб Україна мала змогу виграти цю війну.