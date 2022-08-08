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Запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 18:06
Застосунок "Без мін" - MineFree, фото ДСНС

В Україні запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree, який дозволяє повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, переглянути мапу небезпечних територій та отримати сповіщення про наближення до небезпечного об'єкту.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій на сайті і в Telegram

Деталі: Мобільний застосунок "MineFree" (Без мін) розробили волонтери благодійної швейцарської організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв.

Завдяки застосунку "MineFree" кожен, хто встановить його на свій мобільний в Україні, матиме можливість: 

  • переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
  • отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.

Більше про весь функціонал можна дізнатися з сайту www.minefree.info. Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

Дизайн та інтерфейс застосунку впровадили агенції Grape та Axicube, а концепцією та розробкою займалися компанії Eleken та Quantumobile. Розробники застосунку планують постійно удосконалювати його можливості.  

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Чому це важливо: ДСНС зазначає, що з початку російської агресії її працівники вилучили понад 176 тисяч  вибухонебезпечних предметів на території України, однак понад 30% території України зараз потенційно забруднені боєприпасами та вибуховими пристроями. 

Щодня мешканці міст і селищ України наражаються на небезпеку через залишену або використану російськими військовими вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах, тощо. 

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Теми: ДСНСвійнадіджиталізація
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