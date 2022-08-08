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Запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 18:06
Запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree
Застосунок "Без мін" - MineFree, фото ДСНС

В Україні запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree, який дозволяє повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, переглянути мапу небезпечних територій та отримати сповіщення про наближення до небезпечного об'єкту.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій на сайті і в Telegram

Деталі: Мобільний застосунок "MineFree" (Без мін) розробили волонтери благодійної швейцарської організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв.

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Завдяки застосунку "MineFree" кожен, хто встановить його на свій мобільний в Україні, матиме можливість: 

  • переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
  • отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.

Більше про весь функціонал можна дізнатися з сайту www.minefree.info. Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

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Дизайн та інтерфейс застосунку впровадили агенції Grape та Axicube, а концепцією та розробкою займалися компанії Eleken та Quantumobile. Розробники застосунку планують постійно удосконалювати його можливості.  

Чому це важливо: ДСНС зазначає, що з початку російської агресії її працівники вилучили понад 176 тисяч  вибухонебезпечних предметів на території України, однак понад 30% території України зараз потенційно забруднені боєприпасами та вибуховими пристроями. 

Щодня мешканці міст і селищ України наражаються на небезпеку через залишену або використану російськими військовими вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах, тощо. 

Теми: ДСНСвійнадіджиталізація
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