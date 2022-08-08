Росія починає роздавати свої водійські права на Запоріжжі та Херсонщині
Понеділок, 8 серпня 2022, 19:04
В окупованих Запорізькій та Херсонській областях почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Вони будуть видавати населенню посвідчення водія та номери російського зразка на автомобілі.
Джерело: Російська служба ВВС у Telegram з посиланням на інформагентство "Інтерфакс"
Деталі: Згідно з повідомленням, мешканці цих областей, які не мають громадянства Росії, "зможуть отримати тимчасові посвідчення водія та реєстраційні знаки на транспортні засоби".
Вже 6 серпня у Херсоні під час перереєстрації машин водіям почали видавати номери російського зразка з кодом регіону 184.
Нагадаємо: Херсон опинився в російській окупації у перші дні війни.
Раніше Росія почала роздавати на Запоріжжі та Херсонщині свої паспорти.