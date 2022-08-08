Росія починає роздавати свої водійські права на Запоріжжі та Херсонщині

В окупованих Запорізькій та Херсонській областях почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Вони будуть видавати населенню посвідчення водія та номери російського зразка на автомобілі.

Джерело: Російська служба ВВС у Telegram з посиланням на інформагентство "Інтерфакс"

Деталі: Згідно з повідомленням, мешканці цих областей, які не мають громадянства Росії, "зможуть отримати тимчасові посвідчення водія та реєстраційні знаки на транспортні засоби".

Вже 6 серпня у Херсоні під час перереєстрації машин водіям почали видавати номери російського зразка з кодом регіону 184.

Нагадаємо: Херсон опинився в російській окупації у перші дні війни.

Раніше Росія почала роздавати на Запоріжжі та Херсонщині свої паспорти.