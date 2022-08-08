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Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 19:34
Центр для біженців з України в Берліні, фото Getty Images

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення щодо зміни правил перебування на своїй території громадян України з 1 вересня 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням німецького уряду, з 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні – враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого.

Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

За даними на початок липня, Німеччина прийняла 850 тисяч біженців з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Як повідомлялося, з 1 вересня за рішенням посольства всі консульські установи в Німеччині надаватимуть спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі живої черги.

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Теми: НімеччинабіженціЄвропаУкраїна
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