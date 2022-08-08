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Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 19:34
Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України
Центр для біженців з України в Берліні, фото Getty Images

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення щодо зміни правил перебування на своїй території громадян України з 1 вересня 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням німецького уряду, з 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні – враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого.

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Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

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За даними на початок липня, Німеччина прийняла 850 тисяч біженців з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, з 1 вересня за рішенням посольства всі консульські установи в Німеччині надаватимуть спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі живої черги.

Теми: НімеччинабіженціЄвропаУкраїна
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