ФБР провело обшук в резиденції Трампа, він заявляє про злам сейфа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що ФБР обшукало його резиденцію Мар-а-Лаго, Флорида, і навіть зламало сейф.

Джерело: заява Трампа, джерела NYT, The Guardian

Дослівно: "Це темні часи для нашої нації, так як мій прекрасний будинок, Мар-А-Лаго в Палм-Біч, Флорида, в даний час знаходиться в облозі, зазнає набігів і окупований великою групою агентів ФБР. Нічого подібного ніколи не траплялося із президентом Сполучених Штатів… Цей неоголошений наліт на мій дім не був ні необхідним, ні доречним".

Деталі: Трамп назвав це "нападом радикальних демократів", які "відчайдушно не хочуть", щоб Трамп балотувався у президенти у 2024 році.

За словами джерел NYT, обшук пов’язаний з секретними документами, які Трамп привіз із собою до Мар-а-Лаго, покидаючи Білий дім. Трамп багато місяців затримував повернення 15 ящиків із матеріалами, про які запитували посадовці Національного архіву. У цих 15 ящиках, як пише NYT, були матеріали, які підпадають під дію Закону про президентські документи. Він вимагає, щоб усі документи та записи, що стосуються офіційних справ, здавалися до архіву. У ящиках були документи, сувеніри, подарунки та листи. Крім того, зазначається, що всередині була "секретна інформація щодо національної безпеки". Як пише The Guardian, існує кілька законів, які регулюють конфіденційну інформацію, у тому числі закон, згідно з яким видалення таких записів і зберігання їх у недозволеному місці вважається злочином, що карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

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NYT пише, що ФБР для отримання ордера на обшук потрібно було б переконати суддю в наявності ймовірної причини скоєння злочину, а для проведення обшуку в будинку колишнього президента майже напевно знадобився підпис вищих посадових осіб Бюро та Міністерства юстиції.

На момент обшуку Трамп перебував у районі Нью-Йорка.

Трамп відомий зокрема тим, що рвав офіційні матеріали , що призначалися для президентських архівів. Одна людина, знайома з його звичками, сказала, що серед них були секретні матеріали, які Трамп порвав на клаптики.