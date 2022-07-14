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Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 19:46
Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

45-ий президент США Дональд Трамп стверджує, що вже ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив в інтерв’ю New York Magazine.

"У своїй голові я вже ухвалив це рішення, тому нічого більше не впливає (на нього)", – заявив Трамп, стверджуючи, що "якщо я вирішу балотуватися, я переможу".

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Він додав, що розмірковує, коли саме оголосити про початок передвиборчої кампанії – до чи після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року.

"Нехай люди знають. Я думаю, що багато людей навіть не балотувалися б, якби я це зробив, тому що, якщо ви подивіться на опитування, вони навіть не реєструються. Таких людей більшість. І я вважаю, що якщо б вони балотувались, у вас була б негативна реакція на них. Люди хочуть, щоб я балотувався", – додав Трамп.

У ЗМІ раніше писали, що Трамп проводить переговори з потенційними донорами, щоб заручитися підтримкою на прийдешніх президентських виборах.

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Для участі у виборах 45-ий президент США має заручитися підтримкою своєї Республіканської партії. Останнє опитування The New York Times показує, що його кандидатуру наразі не підтримує половина республіканців.

Водночас найближчий конкурент Трампа – його соратник, губернатор Флориди Рон ДеСантіс – набирає лише чверть голосів в опитуванні членів Республіканської партії.

Зазначимо, що за даними іншого опитування The New York Times, 64% прихильників Демократичної партії США проти участі чинного президента Джо Байдена на виборах 2024 року. Сам Байден раніше не заперечував, що хоче балотуватися на другий термін.

Теми: СШАТрамп
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