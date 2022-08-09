Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Повідомлення про "випалену пустелю" замість ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи

Анастасія КалатурВівторок, 9 серпня 2022, 05:21
ФОТО: GETTY

Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською,  або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути  офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому веб-сайті РФ.

Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

Нагадаємо:  

  • Раніше начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Васильєва процитувало українське відомство Енергоатом.
  • Зокрема, він сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля". Слова Васильєва звучали так: "Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!".
  • Міноборони Росії назвало ці слова фейком і заявило, що Валерій Васильєв не обіймає такої посади і взагалі зараз в Узбекистані.
  • Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв уже майже три місяці перебуває в Україні і віддавав накази завдавати ударів по Енергодару та Мелітополю.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаЗАЕСРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

відеоЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi, очікують ще 150

Українки вдруге в історії виграли шахову Олімпіаду

Білорусь анонсувала спільні військові навчання ППО із Росією

фотоСБУ викрила "крота" спецслужб РФ у своєму управлінні

Усі новини...
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен
Повітряним силам вдалося збити ворожі ракети вдень і ввечері – Зеленський
Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині – розвідка Британії
Росіяни проводять "зачистку" окупованого Скадовська – облрада
Останні новини
17:21
П'ятикласник у Львові продає домашній квас, щоб допомогти ЗСУ
17:04
Міноборони РФ прокоментувало вибухи в Криму: Жодного вогневого впливу
16:50
Слуцький привіз до Оленівки "міжнародних експертів" з КНДР та Нікарагуа
16:37
Росія відновила постачання газу до Латвії
16:34
У яких випадках можна відмовитись від повістки на військову службу – пояснюють юристи
16:28
"Заплутались у брехні": омбудсмен прокоментував заяву росЗМІ про "смерть захисника Азовсталі"
16:15
Автогаз в Україні продовжує падати в ціні: де найдешевший
15:56
фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі
15:54
У МОЗ назвали перелік лікарів, до яких можна потрапити без направлення
15:53
Відео, доповненоЗбирався в гауляйтери: суд відпустив під заставу депутата-колаборанта
Усі новини...