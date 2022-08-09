ISW: Повідомлення про "випалену пустелю" замість ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи

Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому веб-сайті РФ.

Реклама:

Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

Нагадаємо:

Раніше начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Васильєва процитувало українське відомство Енергоатом.

Зокрема, він сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля". Слова Васильєва звучали так: "Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!".

Міноборони Росії назвало ці слова фейком і заявило, що Валерій Васильєв не обіймає такої посади і взагалі зараз в Узбекистані.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв уже майже три місяці перебуває в Україні і віддавав накази завдавати ударів по Енергодару та Мелітополю.