Россияне угрожают взорвать заминированную Запорожскую АЭС – Энергоатом

По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

Источник: Энергоатом

Детали: В Энергоатоме уверяют, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, сейчас командующий гарнизоном ЗАЭС, сказал своим солдатам, что "здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня".

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Украинское ведомство процитировало российского генерала.

Прямая речь Васильева: Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!".

Детали: По данным Энергоатома, украинская разведка располагает информацией о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.