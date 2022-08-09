Байден стурбований китайською військовою активністю біля Тайваню

Президент США Джо Байден стурбований діями Китаю біля Тайваню – у понеділок Пекін оголосив нові військові навчання біля острова.

Джерело: Reuters

Деталі: Reuters пише, що це перші публічні коментарі Байдена із цього питання після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Байден сказав, що його непокоїть не Тайвань, а дії Китаю в регіоні.

Пряма мова: "Я стурбований тим, що вони так багато рухаються… Але я не думаю, що вони збираються зробити щось більше, ніж наразі є".

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