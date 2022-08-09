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Байден стурбований китайською військовою активністю біля Тайваню

Анастасія КалатурВівторок, 9 серпня 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден стурбований діями Китаю біля Тайваню – у понеділок Пекін оголосив нові військові навчання біля острова.

Джерело: Reuters

Деталі: Reuters пише, що це перші публічні коментарі Байдена із цього питання після візиту на острів спікерки Палати представників США  Ненсі Пелосі.

Байден сказав, що його непокоїть не Тайвань, а дії Китаю в регіоні.

Пряма мова: "Я стурбований тим, що вони так багато рухаються… Але я не думаю, що вони збираються зробити щось більше, ніж наразі є".

Передісторія:

  • 2 серпня Пекін почав  великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. Китай припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.
  • Китай запустив 11 балістичних ракет у води навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню. Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час навчань Китай фактично репетирував атаку на острів. Кілька китайських кораблів і літаків виконували місії в Тайванській протоці, причому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування між острівною країною і КНР.
  • Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді. 
  • Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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Теми: БайденКитайТайвань
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