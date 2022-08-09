Родичі захисників "Азовсталі" просять Зеленського завадити фейковому трибуналу над бійцями

Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН втрутитися та завадити проведенню фейкового трибуналу над захисниками "Азовсталі", який окупанти готують у Маріуполі.



Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі" у Telegram

Дослівно родичі захисників: "Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов"".

Деталі: Родичі захисників підкреслили, що військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче – ніким не визнаними псевдодержавами.

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Також вони нагадали, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року.

Згідно з цим документом, будь-які посягання на людську гідність військовополонених – заборонені, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.

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