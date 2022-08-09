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Родичі захисників "Азовсталі" просять Зеленського завадити фейковому трибуналу над бійцями

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 07:32
Родичі захисників Азовсталі просять Зеленського завадити фейковому трибуналу над бійцями
Окупанти обшукують українських захисників, які евакуюються із заводу "Азовсталь" у Маріуполі 17 травня. Фото Getty Images

Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН втрутитися та завадити проведенню фейкового трибуналу над захисниками "Азовсталі", який окупанти готують у Маріуполі.

Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі" у Telegram  

Дослівно родичі захисників: "Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов"".

Деталі: Родичі захисників підкреслили, що військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче – ніким не визнаними псевдодержавами.

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Також вони нагадали, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року.

Згідно з цим документом, будь-які посягання на людську гідність військовополонених – заборонені, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.  

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:   

  • 6 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.
  • 8 серпня в ефірі каналу "Росія 1" ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що так званий "перший трибунал" над військовими "Азова" пройде в Мариуполі.
  • За його словами, "трибунал" планується як міжнародний, і вже нібито "низка країн дали попередню згоду на участь", однак, про які саме країни йдеться прокремлівська маріонетка не повідомив.

Теми: Азов Маріупольокупаціясуд
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