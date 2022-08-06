Окупанти в Маріуполі готують "суд" над захисниками, збирають клітки у філармонії – міськрада

Маріупольська міська рада повідомляє, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно: "Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України".

Деталі: Міський голова міста Вадим Бойченко закликав світову спільноту, включаючи ООН та Міжнародний Червоний Хрест втрутитись, щоб "не допустити у Маріуполі другої Оленівки".

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