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Окупанти в Маріуполі готують "суд" над захисниками, збирають клітки у філармонії – міськрада

"Українська правда"Субота, 6 серпня 2022, 16:26
Окупанти в Маріуполі готують суд над захисниками, збирають клітки у філармонії – міськрада
Фото: Маріупольська міськрада

Маріупольська міська рада повідомляє, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно: "Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України".

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Деталі: Міський голова міста Вадим Бойченко закликав світову спільноту, включаючи ООН та Міжнародний Червоний Хрест втрутитись, щоб "не допустити у Маріуполі другої Оленівки".

 

Що було раніше:

  • У липні українська розвідка повідомляла, що російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.
  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

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Теми: МаріупольвійнаУкраїнаРосія
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