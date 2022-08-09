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Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 08:04
Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети
Колін Каль. фото Getty Images

США в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети. 

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі", - заявив Каль під час брифінгу для преси в понеділок.

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Каль також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. 

Наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

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Міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні в розмірі один мільярд доларів.

Новий пакет військової допомоги, серед іншого, містить додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди для 155-мм артилерії, 120-мм мінометні системи і снаряди до них, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 БМП.

1 серпня Раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму до 550 мільйонів доларів, зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Теми: СШАвійназброя
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