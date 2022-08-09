СБУ викрила "крота" спецслужб РФ у своєму управлінні

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Росії.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, на початку березня 2022 року експосадовця Харківської міської ради завербували співробітники ФСБ РФ. За їхнім завданням він влаштувався до Антитерористичного штабу при УСБУ в Харківській області.

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Маючи доступ до інформації, зловмисник передавав ворогу контактні дані працівників СБУ, шляхи наступну ЗСУ, місця розташування позицій блокпостів і військової техніки, а також дані, які він щоденно вносив в закриту інформаційну систему.

Таким чином підозрюваний допомагав представникам спецслужб РФ в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

За даними СБУ, в обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.

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Наразі агенту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.