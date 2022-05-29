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Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 20:40
Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці
Дудін Роман. Фото: пресслужба сбу

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністріція – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.

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На жаль, цього не  скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують".

Довідково: Роман Дудін був призначений Зеленським на посаду очільника управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.

ВІДЕО ДНЯ

Він народився 13 березня 1983 року в Дніпрі. Після служби армії, перейшов на роботу в управління СБУ в Дніпропетровській області. 2013 року перейшов в головне управління в Києві. 

Передісторія:

  • 1 квітня Володимир Зеленський показав звання генерала голову СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка за "антигероїм", перед цим звільнивши його.
  • Служба безпеки викрила колишнього народного депутата-"регіонала" Євгена Балицького на співпраці з російськими окупантами.

Теми: ЗеленськийСБУХарківХарківська область
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