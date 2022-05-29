Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 20:40
Дудін Роман. Фото: пресслужба сбу

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністріція – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.

На жаль, цього не  скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують".

Довідково: Роман Дудін був призначений Зеленським на посаду очільника управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.

Він народився 13 березня 1983 року в Дніпрі. Після служби армії, перейшов на роботу в управління СБУ в Дніпропетровській області. 2013 року перейшов в головне управління в Києві. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 квітня Володимир Зеленський показав звання генерала голову СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка за "антигероїм", перед цим звільнивши його.
  • Служба безпеки викрила колишнього народного депутата-"регіонала" Євгена Балицького на співпраці з російськими окупантами.

Теми: ЗеленськийСБУХарківХарківська область
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зламав плани Росії – військові експерти

"Путін не переможе" – Шольц

Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає

відеоЗеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Скандал навколо Порошенка грає на руку противникам членства України у ЄС – євродепутат

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Усі новини...
Харків знову зазнав обстрілу – мер
ЄС знову не домовився щодо нових санкцій проти РФ – ЗМІ
Зеленський нагадав киянам, що війна ще не закінчилася
На Сумщині українські винищувачі вразили дві цілі
Останні новини
04:50
Лавров звинуватив Париж "у розпалюванні неонацизму в Україні"
04:18
Південь: ЗСУ знищили ворожий командний пункт, 67 загарбників і російську техніку
03:45
Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі
02:58
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зламав плани Росії – військові експерти
02:14
ЄС не зміг домовитися про ембарго на російську нафту напередодні саміту – Reuters
01:33
Росіяни завдали удару по місту на Миколаївщині
00:48
На півдні від Кривого Рогу ЗСУ провели успішну контратаку – Вілкул
00:18
"Путін не переможе" – Шольц
23:27
Повітряні сили України назвали втрати ворога за добу
22:55
МНС Білорусі готують на допомогу армії, незабаром видадуть зброю – міністр
Усі новини...