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Білорусь анонсувала спільні військові навчання ППО із Росією

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 13:11
Полігон Ашулук в Астраханській області Росії, скрін з мапи

Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання, у тому числі на полігоні в Росії.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі в Telegram

Деталі: Оперативно-тактичні навчання ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки Повітряно-космічних сил РФ. У пресслужбі повідомляють, що у навчаннях бритиме участь особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові формування Військової академії Білорусі. 

За їхніми словами, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

Дослівно: "Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред)".

Нагадаємо: 5 серпня стало відомо, що Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території.

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Теми: БілорусьРосія
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