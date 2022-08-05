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Білорусь ще на тиждень продовжила свої військові навчання

Олександр ШумілінП'ятниця, 5 серпня 2022, 14:28
Фото: Getty Images

Білорусь іще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території до 13 серпня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня – для деяких.  

Дослівно: "Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів.

Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду".

Передісторія:

  • Востаннє Білорусь продовжувала навчання 29 липня.
  • Також у серпні стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.

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Теми: Білорусьвійна
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