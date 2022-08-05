Білорусь ще на тиждень продовжила свої військові навчання
П'ятниця, 5 серпня 2022, 14:28
Білорусь іще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території до 13 серпня.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня – для деяких.
Дослівно: "Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів.
Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду".
Передісторія:
- Востаннє Білорусь продовжувала навчання 29 липня.
- Також у серпні стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.
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