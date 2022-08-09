Кремлівська пропаганда поширюється новими шляхами попри заборони ЄС - АР

Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали.

Про це йдеться у публікації агентства АР, пише "Європейська правда".

Майже через шість місяців війни кількість сайтів, що просувають той же пропагандистський контент, різко зросла. Повідомляється, що деякі сайти провели ребрендинг для маскування, а частину пропагандистських обов'язків РФ переклала на дипломатів. Частину контенту опублікували на нових веб-сайтах, які досі не мали явного зв'язку з Росією.

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Нью-йоркська фірма NewsGuard, що вивчає та відстежує дезінформацію, виявила 250 вебсайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну. За останні місяці до них додалися десятки нових сайтів.

Брехливі повідомлення на цих сайтах включають твердження про те, що українська армія підлаштувала кілька смертоносних атак проти Росії, щоб заручитися глобальною підтримкою, що президент Володимир Зеленський підробляє появу на публіці або що українські біженці вчиняють злочини в Німеччині та Польщі.

Деякі сайти видають себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин.

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Близько половини з них поширюють повідомлення англійською мовою, а решта - французькою, німецькою або італійською мовами.

Багато з них були створені задовго до війни і не були пов'язані з російським урядом, поки раптом не почали повторювати тези Кремля.

YouTube, TikTok та Meta, якій належать Facebook та Instagram, зобов'язалися видалити RT та Sputnik зі своїх платформ у Європейському Союзі. Але дослідники встановили, що в деяких випадках все, що потрібно було зробити Росії, аби обійти заборону, - це публікувати свою пропаганду з інших облікових записів.

Ситуаційний центр щодо дезінформації, що базується в Європі, виявив, що деякий відеоконтент RT з'являється в соціальних мережах під новим брендом і логотипом.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

В МЗС України у відповідь на цей твіт заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.