Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

Міністерство з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій повідомило, що до України повернули ще 17 тіл полеглих захисників.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників".

Деталі: Процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

Що було раніше: У липні віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що за час повномасштабної війни з Росією Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників.