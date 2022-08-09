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Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 14:30
Фото: пресслужба Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій повідомило, що до України повернули ще 17 тіл полеглих захисників.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників".

Деталі: Процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

Що було раніше: У липні віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що за час повномасштабної війни з Росією Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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