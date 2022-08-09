Збирався в гауляйтери: суд відпустив під заставу депутата-колаборанта

Суд випустив із СІЗО під заставу депутата Черкаської міськради від ОПЗЖ Олександра Замирайла. Його підозрюють в тому, що він готувався стати гауляйтером Черкащини.

Джерело: рух "ЧЕСНО" в Telegram, черкаське видання "Про все"

Деталі: За інформацією руху, декілька днів тому СБУ затримала Олександра Замирайла. Він стверджував, що війна, розв’язана РФ в Україні — це виключно внутрішній громадянський конфлікт, заперечував нанесення Росією авіаударів по мирних містах, в тому числі і по Черкасах, та готувався стати гауляйтером Черкащини.

Як повідомляє "ЧЕСНО", уже 8 серпня Замирайла відпустили під заставу, хоча під час судового засідання слідство надало докази у вигляді задокументованих розмов, де він бажає смерті українським воїнам.

За даними руху, на виході з суду депутата зустріли черкащани. Вони поставили його на коліна та змусили просити у них вибачення.

Черкаська прокуратура внесла апеляцію на рішення слідчого судді щодо визначення застави в сумі 208 тис. грн. Прокурор попросив суму застави у мільйон гривень.

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Доповнено: Як повідомляє черкаське видання "Про все", у вівторок апеляційний суд збільшив заставу для Замирайла до 1,1 млн гривень.

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