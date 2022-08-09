Міноборони РФ прокоментувало вибухи в Криму: Жодного вогневого впливу

Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.

Джерело: "РИА Новости" у Telegram

Дослівно: "Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів.

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Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".

Деталі: У Міноборони запевняють, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав і авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Ситуацію прокоментувала і відома російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Вона написала в Telegram, що вибухи на військовому аеродромі в Криму можуть бути диверсією чи навіть чиїмось головотяпством.

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Пряма мова: "На місці вважають, що не прильоти, а диверсія. А то й взагалі головотяпство".

Більше деталей: Трохи пізніше пропагандистка додала, що "насправді" нібито здетонувало кілька боєприпасів на майданчику зберігання, ніхто й ніщо не постраждало, "жодних прильотів не було" і взагалі можна спокійно йти на пляж.

Ще пізніше російське державне агентство "ТАСС" повідомило з посиланням на "джерело у російському військовому відомстві", що основною причиною вибухів боєприпасів на аеродромі "Сакі" є "порушення вимог пожежної безпеки". А ознак "навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву" – немає.

Що передувало: