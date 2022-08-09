Міноборони РФ прокоментувало вибухи в Криму: Жодного вогневого впливу
Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.
Джерело: "РИА Новости" у Telegram
Дослівно: "Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів.
Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".
Деталі: У Міноборони запевняють, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав і авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.
Ситуацію прокоментувала і відома російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Вона написала в Telegram, що вибухи на військовому аеродромі в Криму можуть бути диверсією чи навіть чиїмось головотяпством.
Пряма мова: "На місці вважають, що не прильоти, а диверсія. А то й взагалі головотяпство".
Більше деталей: Трохи пізніше пропагандистка додала, що "насправді" нібито здетонувало кілька боєприпасів на майданчику зберігання, ніхто й ніщо не постраждало, "жодних прильотів не було" і взагалі можна спокійно йти на пляж.
Ще пізніше російське державне агентство "ТАСС" повідомило з посиланням на "джерело у російському військовому відомстві", що основною причиною вибухів боєприпасів на аеродромі "Сакі" є "порушення вимог пожежної безпеки". А ознак "навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву" – немає.
Що передувало:
- Після обіду 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, поцілили по складам".
- У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже більше десяти. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки і спрацьовує сигналізація в автомобілях".