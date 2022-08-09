Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ прокоментувало вибухи в Криму: Жодного вогневого впливу

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 18:52
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, фото Getty Images

Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.

Джерело: "РИА Новости" у Telegram

Дослівно: "Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів.

Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".

Деталі: У Міноборони запевняють, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав і авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Ситуацію прокоментувала і відома російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Вона написала в Telegram, що вибухи на військовому аеродромі в Криму можуть бути диверсією чи навіть чиїмось головотяпством.

Пряма мова: "На місці вважають, що не прильоти, а диверсія. А то й взагалі головотяпство".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Трохи пізніше пропагандистка додала, що "насправді" нібито здетонувало кілька боєприпасів на майданчику зберігання, ніхто й ніщо не постраждало, "жодних прильотів не було" і взагалі можна спокійно йти на пляж.

Ще пізніше російське державне агентство "ТАСС" повідомило з посиланням на "джерело у російському військовому відомстві", що основною причиною вибухів боєприпасів на аеродромі "Сакі" є "порушення вимог пожежної безпеки". А ознак "навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву" – немає.

Що передувало:

  • Після обіду 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, поцілили по складам".
  • У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже більше десяти. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки і спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кримвибухавіа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

"Банк Січ" визнано банкрутом, його виведуть з ринку – НБУ

Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі

Усі новини...
Крим
Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Вибухи в Криму: окупанти повідомляють про постраждалих і загиблого
Останні новини
03:24
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині
02:30
США про вибухи на аеродромі в Криму: Підтримуємо зусилля України
01:45
ППО збила дві ворожі ракети на Запоріжжі
00:53
Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені
00:10
“Динамо” вийшло до плей-оф Ліги чемпіонів
00:01
Дніпропетровщина: через обстріл у Мирівській громаді двоє поранених 
23:53
США виділяють $89 млн на допомогу в розмінуванні України
23:50
Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
23:29
Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму
23:10
Яке покарання передбачене за ігнорування повісток – пояснюють юристи
Усі новини...