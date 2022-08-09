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У Криму вибухи на військовому аеродромі

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 15:56
скріншот гугл

Після обіду 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

Джерело: жителі Криму в коментарі "Українській правді",  "Кримінформ"

Деталі: Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Пресслужба ГУР МОУ відмовилася коментувати "Українській правді" цю інформацію

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Окупанти вже офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки", але не надають подробиць.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.

Під час вибуху в Криму, за попередніми даними, серед туристів загиблих та поранених немає, повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

 
 
гугл мапи

Довідково: З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Нагадаємо: 31 липня ГУР повідомляло, що жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів.

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Теми: Кримокупаціявійнаобстріл
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