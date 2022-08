У Криму вибухи на військовому аеродромі

Після обіду 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

Джерело: жителі Криму в коментарі "Українській правді", "Кримінформ"

Деталі: Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Пресслужба ГУР МОУ відмовилася коментувати "Українській правді" цю інформацію

Video of the explosions at Saki Airbase in Crimea. https://t.co/zLUtyx4PI7 pic.twitter.com/wvBAboSPmC