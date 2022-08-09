Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму вибухи на військовому аеродромі

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 15:56
У Криму вибухи на військовому аеродромі
скріншот гугл

Після обіду 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

Джерело: жителі Криму в коментарі "Українській правді",  "Кримінформ"

Деталі: Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".

Реклама:

У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Пресслужба ГУР МОУ відмовилася коментувати "Українській правді" цю інформацію

Окупанти вже офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки", але не надають подробиць.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.

Під час вибуху в Криму, за попередніми даними, серед туристів загиблих та поранених немає, повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

 
 
гугл мапи

Довідково: З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Нагадаємо: 31 липня ГУР повідомляло, що жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів.

Теми: Кримокупаціявійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: