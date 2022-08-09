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З Херсону почали вивозити родини військових Росії – ОДА

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 17:36
З Херсону почали вивозити родини військових Росії – ОДА
Херсон, ФОТО З ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ МЕРІЇ ХЕРСОНА

З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту. 

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook 

Дослівно: "Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні".

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Деталі: В ОДА додали, що на Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення "референдуму" та залякують місцевих мешканців "проблемами" у разі його ігнорування. 

Крім того, для збору особистих даних людей вони збільшили кількість пунктів видачі "грошової допомоги". 

Передісторія: Збройні сили України 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостах в Херсонській області.

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Теми: ХерсонХерсонська областьокупація
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