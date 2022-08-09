З Херсону почали вивозити родини військових Росії – ОДА
Вівторок, 9 серпня 2022, 17:36
З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook
Дослівно: "Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні".
Деталі: В ОДА додали, що на Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення "референдуму" та залякують місцевих мешканців "проблемами" у разі його ігнорування.
Крім того, для збору особистих даних людей вони збільшили кількість пунктів видачі "грошової допомоги".
Передісторія: Збройні сили України 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостам в Херсонській області.