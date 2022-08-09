З Херсону почали вивозити родини військових Росії – ОДА

З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook

Дослівно: "Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні".

Реклама:

Деталі: В ОДА додали, що на Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення "референдуму" та залякують місцевих мешканців "проблемами" у разі його ігнорування.

Крім того, для збору особистих даних людей вони збільшили кількість пунктів видачі "грошової допомоги".

Передісторія: Збройні сили України 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостах в Херсонській області.