Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 02:30
ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили понад 200 росіян, 6 складів ворожих боєприпасів, військову техніку і озброєння загарбників.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: По Березнегуватській громаді ворог завдав авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Обійшлося без людських втрат.

Реклама:

Протягом дня 31 серпня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема.

Українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил та засобів, командних та опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах та бойових позиціях.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивних системах залпового вогню та засобах протиповітряної оборони ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки і боєприпасів.

"Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу  в районі Дар’ївки знищено", – ідеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", внаслідок вогневих зусиль ЗСУ ворог зменшив свою присутність на 201 особу, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", 5 гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети.

Крім того, ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків ворожих вйіськ.

Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: