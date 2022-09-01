ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові знищили понад 200 росіян, 6 складів ворожих боєприпасів, військову техніку і озброєння загарбників.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: По Березнегуватській громаді ворог завдав авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Обійшлося без людських втрат.

Протягом дня 31 серпня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема.

Українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил та засобів, командних та опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах та бойових позиціях.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивних системах залпового вогню та засобах протиповітряної оборони ворога.

Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки і боєприпасів.

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"Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено", – ідеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", внаслідок вогневих зусиль ЗСУ ворог зменшив свою присутність на 201 особу, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", 5 гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети.

Крім того, ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків ворожих вйіськ.